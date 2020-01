Zła passa Roberta Janowskiego. Prezenter stracił pracę

W sierpniu 2018 roku Robert Janowski odmówił podpisania umowy na dalsze prowadzenie programu "Jaka to melodia". W roli prowadzącego zastąpił go wówczas Norbert „Norbi” Dudziuk. Po rozstaniu z publicznym nadawcą prezenter otrzymał propozycję od Telewizji Puls. Na antenie tej stacji przez jeden sezon prowadził program "Gra muzyka".

– Cały program to improwizacja, coś, co uwielbiam i zawsze stosuję w swojej pracy – zapowiadał Janowski. – W każdym programie będzie gość, z którym będę starał się rozmawiać na tematy głównie dotyczące ich twórczości, ale chciałbym, żeby były również nieco osobiste, lecz bez taniej sensacji – dodawał.

Jak się jednak okazało, formuła programu nie przypadła widzom do gustu na tyle, aby pojawił się on we wiosennej ramówce - program miał niską oglądalność. – W sezonie wiosennym nie planujemy powrotu programu na antenę, lecz nie wykluczamy tego w przyszłości. Tej wiosny stawiamy głównie na seriale – poinformował prezes Telewizji Puls Dariusz Dąbski.