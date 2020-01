"Powiem szczerze...". Bodnar o działaniach CBA i prokuratury wobec Grodzkiego

W ubiegłym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało apel w sprawie oskarżeń pod adresem marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego. "CBA apeluje do osób, które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową o zgłaszanie się do szczecińskiej delegatury Biura. Chodzi o śledztwo dotyczące korupcji w szczecińskim szpitalu" – napisano.

Śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną odpowiedzialną za leczenie pacjentów na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej PAM, Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo prowadzą agenci CBA wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie. Zostało ono wszczęte na początku grudnia ubiegłego roku.

Do tego rodzaju działaniach wobec marszałka Senatu przez CBA i prokuraturę odniósł się na antenie TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich. – Myślę, że są bardzo niecodzienne, bo zamieszczanie ogłoszenia na stronie internetowej, później powielanie tego w mediach społecznościowych, wypowiedzi które zmierzają do poszukiwania osób, które oferowały korzyść majątkową, to jest coś bardzo niestandardowego – ocenił w rozmowie z Konradem Piaseckim Adam Bodnar. – Powiem szczerze, nie przypominam sobie, żeby tego typu ogłoszenia były w taki sposób dystrybuowane i co więcej, żeby dotyczyły osób, które pełnią najważniejsze funkcje w państwie – dodał.