Mateusz Morawiecki udał się dzisiaj do Pragi, gdzie odbyły się spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Wśród tematów spotkania są kwestie wieloletniego budżetu UE oraz Europejski Zielony Ład.

Wspólne interesy w Europie

– Spotkanie w takim formacie ma sens, sam dzisiaj się przekonałem, że mamy również z panem kanclerzem Kurzem i Austrią dużo więcej wspólnych mianowników, dużo więcej wspólnych celów niż mogłoby się wydawać. Warto zacząć od tego, co jest dla ludzi najważniejsze, czyli wzrost gospodarczy, który przekłada się na jakość życia społeczeństw, ludzi – mówił Morawiecki podczas konferencji prasowej, z udziałem m.in. kanclerza Austrii Sebastiana Kurza i premiera Czech Andreja Babisza.

– Ten wzrost gospodarczy jest przecież wprost zależny z kolei od konkurencyjności naszych gospodarek i dlatego ten temat, który omawialiśmy, konkurencyjność UE w polityce przemysłowej, w odniesieniu do handlu międzynarodowego jest naprawdę kluczowa i dla Polski i dla Austrii, Czech, Słowacji czy Węgier – dodał premier.

Morawiecki podkreślił też, że państwa europejskie muszą „mieć bardzo konkurencyjne przemysły, branże które są w stanie sprzedawać swoje towary, usługi na całym świecie”. – Do tego potrzebujemy mądrych umów międzynarodowych z USA czy z Chinami. Te umowy muszą obejmować również obszary takie jak podatki, podatki które mogą jednocześnie też służyć budżetom krajów takich jak Grupa Wyszehradzka czy Austria – dodał.

– Mam tutaj na myśli np. podatek cyfrowy, co do którego decyzji czekamy z niecierpliwością co zostanie uzgodnione na poziomie KE i chcemy mocno przedstawiać również ten podatek jako jedno ze źródeł dochodów albo częściowo całej UE albo dochodów poszczególnych krajów członkowskich. To oczywiście decyzja w przyszłości – podkreślił premier.