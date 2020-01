Prezydent nawiązał do wiersza Tuwima. Kurski histerycznie: Pogromowy język, moczarowski styl

Prezydent i premier wzięli wczoraj udział w karczmie piwnej regionu śląsko-dąbrowskiego Solidarności - zorganizowanej w katowickim Spodku. – Mam nadzieję, że zdołamy to przełamać tak jak przełamaliśmy wiele innych barier, które nas blokowały. Tak jak udało się kiedyś pokonać komunę, tak samo wierzę, że uda się oczyścić do końca nasz polski dom – mówił prezydent Andrzej Duda. Przemówienie nie spodobało się wicenaczelnemu "Gazety Wyborczej", który na Twitterze w histerycznym tonie stwierdził, że to "pogromowy język" i "moczarowski styl".

Sobotnie przemówienie prezydenta zdominował temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Andrzej Duda stwierdził m.in., że Polska nigdy nie będzie "normalnym, demokratycznym państwem, jeżeli nie będzie normalnego, uczciwego, rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, bo o to nam wszystkim chodzi". Jak dodał, wśród osób, które sprzeciwiają się reformie sadownictwa "są osoby, które orzekały w stanie wojennym i skazywały ludzi na karę więzienia za działalność, za wolną Polskę”. – Mam nadzieję, że zdołamy to przełamać tak jak przełamaliśmy wiele innych barier, które nas blokowały. Tak jak udało się kiedyś pokonać komunę, tak samo wierzę, że uda się oczyścić do końca nasz polski dom – mówił. Przemówienie prezydenta nie spodobało się jednak Jarosławowi Kurskiemu, wicenaczelnemu "Gazety Wyborczej". "Pogromowy język, moczarowski styl, gomułkowska mentalność. Jego skromny umysł nie ogarnia, że prowadzi PL ku tragedii. Prezydent...." – napisał.



Prezydent nawiązał jednak do wiersza Juliana Tuwima "Modlitwa", na co zwrócili uwagę komentatorzy.