Z CBA zniknęły miliony? Bejda przedstawi "stosowne informacje" sejmowej komisji

Onet informuje, że pracownica pionu finansowego Biura miała przez kilka lat wyprowadzać olbrzymie kwoty. – Kobieta, mając pełną wiedzę o pieniądzach przepływających przez tę instytucję, sukcesywnie wyprowadzała je z funduszu operacyjnego Biura. W sumie mogło to być nawet blisko pięć mln zł – mówi powiązany ze służbami informator Onetu. Rozmówca portalu dodaje, że gdy sprawa wyszła na jaw, to "posypały się głowy". Onet łączy tę historię z zeszłotygodniowym odwołaniem szefa pionu finansów oraz pionu bezpieczeństwa wewnętrznego CBA. Serwis podkreśla, że obaj dyrektorzy od pracowali w Biurze od lat.

Z kolei "Puls Biznesu" poinformował, że Ernest Bejda miał złożyć dymisję na ręce Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych. Rezygnacja nie została przyjęta. Nieprawidłowości zauważono pod koniec ubiegłego roku. W biurze została uruchomiona procedura sprawdzająca, która wykazała brak co najmniej 5,5 mln zł w gotówce. – Zaczęły się gorączkowe telefony i rozmowy, bo stało się jasne, że nie mamy do czynienia ze zwykłą malwersacją, jednorazową akcją, ale z zaplanowanym procederem, realizowanym przez dłuższy czas. 5 mln zł w gotówce to masa pieniędzy o wadze kilkudziesięciu kilogramów, które można spakować do furgonetki. Wszystko wskazuje na to, że pieniądze były porcjami wynoszone z CBA w torbie – mówi "PB" osoba zbliżona do resortu spraw wewnętrznych, zastrzegając sobie anonimowość.

Tymczasem CBA poinformowało, że szef Biura przedstawi sejmowej komisji ds. służb specjalnych "stosowne informacje".."Jednocześnie podkreślam, że nie jest prawdą, jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne utraciło jakiekolwiek środki finansowe" – czytamy w komunikacie.