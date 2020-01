"Nad wyraz odrażające". Jonny Daniels złoży skargę na Sylwię Spurek

Sylwia Spurek nie po raz pierwszy wywołuje falę krytyki i kpin. Tym razem jednak polska eurodeputowana posunęła się za daleko. Była polityk Wiosny zamieściła na swoim Twitterze skandaliczną grafikę.

Obraz przedstawia krowy ubrane w pasiaki z żółtą gwiazdą, skute łańcuchami. Zwierzęta stoją na tle zakrwawionej ściany. Nie trudno zauważyć, że zostały porównane do żydowskich więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Tą grafiką Sylwia Spurek ściągnęła na siebie falę potępienia ze strony internautów i dziennikarzy. Jej wpis jednak zauważył tym razem także Jonny Daniels, szef żydowskiej fundacji From the Depths. Działacz poinformował, że osobiście złoży skargę na zachowanie polskiej eurodeputowanej.

"Czy możecie uwierzyć, że poseł do Parlamentu Europejskiego w 2020 roku, 75 lat po Holokauście, w wyniku którego zginęło 6 milionów Żydów zmuszonych do noszenia tej gwiazdy, pokazuje ich sytuację na krowach, to jest nad wyraz odrażające" – skomentował Daniels. "Osobiście złożę skargę do KE na jej działania" – wskazał stanowczo aktywista.