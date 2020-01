"Może chcą wyprowadzić Polskę z UE". Sobolewski drwi z Platformy

– Kto mówi o Polexicie? O Polexicie mówi Platforma Obywatelska. Non stop powtarza to. Nie wiem, może kryje się za tym jakiś ich plan, że chcą wyprowadzić Polskę z UE, bo my takiego planu nie mamy i nasze działania nie mają nic wspólnego z tym, aby Polska wyszła z UE. Jesteśmy w UE pełnoprawnym członkiem, od pewnego czasu równorzędnym dla innych i być może to przeszkadza niektórym – mówił Krzysztof Sobolewski w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Odnosząc się do bieżącej polityki Sobolewski stwierdził, że czeka aż Andrzej Duda oficjalnie ogłosi, że zamierza ubiegać się o reelekcję.

–Jesteśmy przygotowani do kampanii prezydenckiej. Zaraz po zakończeniu kampanii parlamentarnej przestawiamy mechanizm na kampanię prezydencką i, jak to mówią, jedziemy dalej. Czekamy na oficjalne wystąpienie prezydenta, w którym mam nadzieję, że ogłosi chęć ubiegania się o reelekcję i wtedy wszystkie ręce na pokład – mówił w rozmowie z Markiem Pyzą.