"Pójdziecie za to do piekła", "Sowietyzujecie sądy". Awantura w Sejmie

Podczas prac nad senacką uchwałą ws. ustawy dyscyplinującej padło wiele mocnych słów. Reforma wymiaru sprawiedliwości po raz kolejny wywołała wiele emocji.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Senat odrzucił ustawę dyscyplinującą. Teraz dokument wraca do Sejmu. W Komisji Sprawiedliwości obradowano nad ostatecznym kształtem ustawy.

Podczas posiedzenia komisji głos zabrała m. in. wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, która przedstawiła sprawozdanie izby wyższej parlamentu ws. ustaw sądowych. W jej ocenie, ustawa dyscyplinująca "prowadzi Polskę w kierunku marginalizacji". Jeszcze mocniejszych słów użyła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Ustawę dyscyplinującą nazwała "wytrychem prawnym, który pozwoli prezydentowi wybrać prezesa Sądu Najwyższego, który będzie mu pasować". Jak dodała, proponowane przez PiS regulacje są "wzięte z sowieckiej Rosji".

– Ta ustawa doprowadzi do osłabienia prawa, sowietyzuje polski wymiar sprawiedliwości. Te rozwiązania nie są znane stabilnym demokracjom – stwierdziła w emocjach Gasiuk-Pihowicz. Wtedy szef sejmowej komisji odebrał jej głos.

Równie wzburzony był polityk PiS, Przemysław Czarnek. Jego zdaniem, do "sowietyzacji prawa" doszło właśnie podczas prac Senatu. – To jest zamach na praworządność, to łamie siódme przykazanie dekalogu: "nie kłam" – wskazał parlamentarzysta.

Tu głos zabrała z kolei Katarzyna Piekarska. Posłanka KO nie przebierała w słowach. – Idąc tokiem myślenia posła Czarnka, za tę ustawę pójdziecie od piekła – powiedziała. Dalej zaapelowała, by PiS poparło stanowisko Senatu. – To jest ostatni moment wycofać się z błędu – dodała Piekarska.

Ostatecznie po głosowaniu komisja wydała negatywną opinię na temat uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy dyscyplinującej.