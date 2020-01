Kulisy gry o stadion za gigantyczne pieniądze. Dziś "Magazyn Śledczy"

Ogromny kompleks dla drugoligowego klubu za prawie 400 milionów. Po co miasto chce budować nowy obiekt dla klubu, który ma już swój stadion? Ujawniamy kulisy gry o stadion za gigantyczne pieniądze i sprawdzamy, w jaki sposób kosztorys budowy obiektu sportowego wzrósł z planowanych w konkursie 186 milionów do aż... 561 milionów. Dlaczego potem kwota spadła do 396 milionów zł? Jak z decyzji o wzięciu kredytu na realizację horrendalnie drogiego obiektu sportowego tłumaczą się radni Katowic? W „Magazynie śledczym Anity Gargas" szukamy odpowiedzi na pytanie, czy w Katowicach interesy biorą górę nad dobrem mieszkańców. Najnowszy odcinek już w czwartek o 22:25 w TVP1.