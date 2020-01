Czy Kościół Katolicki czeka schizma?

Ostatnie dni przyniósły nam "burzę" w postaci pytania, kto jest autorem książki stojącej w obronie celibatu kapłanów. "Z głębi naszych serc" opowiada się ze zachowaniem wielowiekowej tradycji celibatu w Kościele Katolickim.

Na osobiste polecenie Benedykta XVI jego sekretarz poprosił jednak kardynała Sarah prefekta kongregacji ds. Dyscypliny Kultu Bożego, oraz wydawców o wykreślenie nazwiska i wizerunku papieża "emeryta" jako współautora.

W ocenie ekspertów papież Benedykt XVI chce zdystansować się od publikacji, która w Watykanie jest postrzegana jako krytyka papieża Franciszka. Wydanie książki zbiega się również z dyskusją na temat postanowień Synodu Amazońskiego, który może doprowadzić do schizmy w Kościele. Sam Synod Amazoński przyniósł nam również papieską adhortację "Nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej".

"Wierzę" to program dobry dla wierzących i niewierzących. Po jego obejrzeniu wierzący będą musieli się zastanowić, niewierzący zobaczą, w co wierzymy, albo powinniśmy wierzyć – my – próbujący być katolikami.