Vera Jourova w Warszawie. W planach ważne spotkania

Komisarz ds. praworządności przyjechała do Warszawy w związku z kolejnymi ustawami dot. sądów procedowanymi przez parlament. Wczoraj Jourova uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau.

Dzisiaj od rana unijna komisarz spotka się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek (godz. 9), z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim (godz. 9.40) i Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem (godzina 10.20).

Później mają też odbyć się spotkania z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.

Komisja Europejska kontra Polska

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu TSUE potwierdziło, że Komisja Europejska zwróciła się do sądu o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Decyzję KE komentował rzecznik Komisji Christian Wigand, podczas konferencji prasowej w Brukseli.

– Komisja Europejska jest bardzo zaniepokojona sytuacją dotyczącą praworządności w Polsce, w szczególności ostatecznym przyjęciem nowelizacji prawa o organizacji sądów – mówił Wigand w odpowiedzi na pytania dziennikarzy o Polskę.

Rzecznik odnosząc się do ostatnich działań Sądu Najwyższego stwierdził też, że „Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce”, ale ma wątpliwości, co do niezależności Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wyrażone w procedurze art.7 wobec Polski.

Jak mówił rzecznik, „niezależność i prawomocność TK w Polsce została poważnie podważona” i nie może on wydawać już "efektywnej konstytucyjnej oceny". Zapytany jak Komisja zareaguje ws. ustawy dot. dyscyplinowania sędziów, stwierdził:”Komisja nie będzie się wahać podjąć stosownych kroków, jeśli będą niezbędne”.

W związku z wypowiedziami Wiganda, kierujący Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.