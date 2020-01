Duda: Skończyły się czasy tanich wynagrodzeń

– Skończyły się czasy tanich wynagrodzeń. Chodzi o to, że PKB, które rośnie w naszym kraju powinno oddziaływać także pozytywnie na przeciętnego Polaka – tłumaczył Duda w studiu TVP Info. – Dzielmy się tym wypracowanym zyskiem, bo ten zysk wypracowują wszyscy. Ci, którzy myślą nad wzrostem gospodarczym, pracodawcy i pracownicy – dodał przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Dzisiaj prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z okazji jubileuszu 40-lecia powstania związku. – Dzisiaj także u pana prezydenta rozmawialiśmy, że w ten rok wchodzimy z kolejnym ważnym dokumentem, który został zmieniony w Sejmie, czyli zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, że do minimalnego wynagrodzenia nie jest już włączany dodatek, czyli dodatek stażowy. To jest bardzo ważne – tłumaczył szef „Solidarności” w studiu TVP info.

– Wyłączyliśmy w 2017 roku dodatek za pracę w godzinach nocnych, a chcemy w 2021 roku i będziemy o to zabiegać jako „Solidarność”, wyłączyć ostatni dodatek jaki jest, czyli pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, bo w końcu jest to dodatek za pracę w warunkach ciężkich i niebezpiecznych i nie powinno to być wliczane w minimalne wynagrodzenie – dodał Duda.