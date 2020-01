Dlaczego wiceburmistrz prowadzący pod wpływem alkoholu nie został skazany?

Dlaczego wiceburmistrz prowadzący samochód pod wpływem alkoholu nie został skazany, choć stawiał opór policji i unikał badania alkomatem? Dlaczego postępowanie ws. niezatrzymania się do kontroli drogowej także umorzono? Dlaczego samorządowiec nadal piastuje swoje stanowisko i nie poniósł konsekwencji służbowych? I co wspólnego z tą sprawą ma sędzia również przyłapana z promilami za kierownicą? W programie także historia samotnej matki, która trafiła do aresztu w wyniku rażącego błędu sądu i do tej pory boryka się ze skutkami walki z machiną sądowniczą. „Magazyn śledczy Anity Gargas" na tropie bulwersujących spraw sądowych już w czwartek o 22:25 w TVP1.