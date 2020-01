Co z ulicą Lecha Kaczyńskiego? Budka: Podniósłbym za tym rękę

Zapytany o ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie Budka stwierdził, że nie ma nic przeciwko temu, ale nie chce radnym narzucać żadnych odgórnych rozwiązań. – Akurat prezydent Lech Kaczyński nie wiem jakie miał spektakularne sukcesy dla Warszawy, ale był prezydentem Rzeczpospolitej, zginął w katastrofie – mówił Budka, na co prowadzący rozmowę Robert Mazurek stwierdził, że to dzięki Lechowi Kaczyńskiemu w stolicy jest choćby Muzeum Powstania Warszawskiego. – Niesamowite miejsce i choćby dlatego warto upamiętnić – przyznał Budka.

Budka podkreślił, że będzie dzisiaj rozmawiał z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i zapyta go o tę kwestię.

Przewodniczący PO przychylnie odniósł się również do pomysłu, aby w Warszawie stanęła ulica Anny Walentynowicz.

"Co więcej, jeśli będzie takie spotkanie z radnymi mogę tam być i zachęcić do głosowania, natomiast kołem nie będę łamał nikogo. Uważam jednak, że w dziesiątą rocznicę tej katastrofy to byłby bardzo dobry gest" – stwierdził gość RMF FM.

