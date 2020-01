Minister zdrowia zapewnia: Jesteśmy gotowi

Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej, że 30 Polaków chce wracać z chińskiego Wuhan, gdzie koronawirus pojawił się po raz pierwszy. Polskie służby są gotowe do ewakuacji Polaków. Jednak najprawdopodobniej nie wrócą oni bezpośrednio do Polski, a do jednego z państw unijnych.

– Omawialiśmy na spotaniu możliwości transportu Polaków z Chin. Współpracujemy z UE i Francją. Przygotowujemy transport w najbliższych dniach. Mamy przygotowane oddziały zakaźne i logistykę. Wszystkie służby są w gotowości. (...) Jesteśmy gotowi – ministra zdrowia cytuje serwis money.pl. Polska zakupiła odpowiednie preparaty, które pozwalają wykryć koronawirus u zarażonych: – Wszyscy wracający lub mający styczność z osobami wracającymi z Chin, są monitorowani – powiedział minister. Obecnie monitorowana jest sytuacja ok. 100 osób.

Łukasz Szumowski wskazał, jakie objawy są niepokojące i mogą oznaczać zarażenie koronawirusem. Chodzi o gorączkę powyżej 38 stopni Celsjusza, problemy z oddychaniem (wraz z kaszlem i katarem), a także kontakt z osobą zarażoną.