PO chce odwołania Kamińskiego. PiS: Nie ma żadnych podstaw

Tomczyk powiedział na konferencji, ze wniosek dotyczy "wielu afer, które ostatnio pojawiały się w przestrzeni publicznej, a które do dzisiaj nie zostały wyjaśnione". – Pamiętamy wszyscy sprawę pana Banasia, która trwa już ponad 100 dni. Banaś jest ciągle prezesem NIK. Pamiętamy sprawę dwóch wież, w którą uwikłany był Jarosław Kaczyński. Kaczyński który nawet nie został przesłuchany przez prokuraturę – mówił dalej poseł.

Tomczyk przypomniał też sprawę „agenta Tomka”, który w ostatnich dniach powtórzył oskarżenia wobec szefów służb, w tym wobec Mariusza Kamińskiego.– Jeśli dodamy do tego ostatnie zeznania słynnego już agenta Tomka, który opowiada jak był zmuszany przez Kamińskiego, przez Macieja Wąsika (wiceszef MSWiA – red.) do nielegalnej działalności, która tak naprawdę opierała się na wykorzystaniu aparatu państwa przeciwko współobywatelom, politykom, ludziom opozycji albo ówczesnym rządzącym, to wychodzi z tego obraz państwa, którego nigdy nie chcielibyśmy widzieć tutaj, w naszym kraju. Sprawa musi się zakończyć raz na zawsze. Mariusz Kamiński musi stanąć przed wysoką izbą i udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień – podkreślił Tomczyk.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zapowiedziała już, że partia rządząca odrzuci wniosek, zaś PO "próbuje organizować polityczne awantury w Sejmie".