Dera: Brytyjczycy nie godzili się na dyktat płynący z Brukseli

Przypomnijmy, że ubiegłej nocy, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Od teraz rozpoczyna się 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego relacje pozostaną w dużej mierze niezmienione.

Lekcja dla Europy

Właśnie o sytuację po brexicie pytany był w studiu radia RMF FM minister Andrzej Dera.

– Lepiej, gorzej? – pytał polityka dziennikarz Krzysztof Ziemiec. – Muszę powiedzieć, że to jest ogromna strata, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale jak ktoś oglądał wczoraj obrazki z Wielkiej Brytanii, to widział, że to nie jest coś zrobione przeciwko społeczeństwu, to społeczeństwo zadecydowało w referendum, poparte to potem było jeszcze wyborami politycznymi do parlamentu – tłumaczył Dera.

Polityk podkreślił następnie, że jego zdaniem Polska nie pójdzie śladami Wielkiej Brytanii.

– Powiem w ten sposób – myślę, że wyjście Wielkiej Brytanii jest lekcją dla wszystkich i dla Komisji Europejskiej – stwierdził minister i dodał: "Proszę zwrócić uwagę, że to co mówią Brytyjczycy, że nie godzili się na takie traktowanie w Unii Europejskiej, nie godzili się na dyktat płynący z Brukseli, to jest dumny naród".