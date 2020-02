‘’Unia nie wyciągnęła wniosków z Brexitu. Nadal nią rządzą Francuzi i Niemcy”

Jednym z wydarzeń ubiegłego tygodnia był apel polityków PO – m. in. byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego do polityków Unii Europejskiej o „nie odpuszczanie naszemu krajowi”. Niektórzy komentatorzy ostro mówią o Targowicy, inni, że nic się nie dzieje, bo przecież Unia Europejska jest organizacją, do której należymy. Kto ma rację?

Arkadiusz Mularczyk: To próba, nie pierwsza zresztą, wymuszenia na Polsce i władzach naszego kraju zmian w prawie. Cofnięcia ustaw będących nie na rękę obecnej opozycji. To oczywiście fatalna praktyka, działanie w myśl sformułowanej przed laty przez Grzegorza Schetynę zasady „ulica i zagranica”. To postępowanie bardzo groźne, ponieważ może docelowo prowadzić do osłabienia pozycji naszego kraju. Polska opozycja, która w tym uczestniczy, w imię partykularnych, partyjnych interesów, poświęca polską rację stanu.

Pojawiły się głosy, że może tu mieć znaczenie domaganie się przez nasz kraj reparacji wojennych od Niemiec?

Na pewno ma to pewne znaczenie. Niemcy może nie bezpośrednio, ale pośrednio będą próbować negatywnie wpływać na wizerunek Polski i polskich instytucji. Pokazywać nasz kraj jako mało demokratyczny, w którym demokracja jest zagrożona. Bez wątpienia więc nasze oczekiwanie reparacji od Niemiec jest dla Berlina niewygodne.

W sobotę brexit stał się faktem – był to pierwszy dzień bez Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Czy śladem Zjednoczonego Królestwa mogą pójść kolejne kraje Wspólnoty?

Widać, że Unia Europejska nie wyciągnęła wniosków z brexitu. UE jest konstrukcją, w której nadal wiodącą rolę odgrywają Niemcy i Francja. Kraje te usiłują narzucać swoją wolę państwom pozostałym, na przykład z Europy Środkowo-Wschodniej. Rzeczywiście nie można wykluczyć sytuacji, w której obecny w Unii deficyt demokracji jeszcze bardziej się zwiększy. I, że społeczeństwa kolejnych państw będą rozważały opuszczenie Wspólnoty. Z drugiej strony jako Polacy musimy jednak patrzeć z perspektywy szerszej. Unia Europejska daje ogromne możliwości rozwoju gospodarczego, swobodnego przepływu towarów i usług. W tym kontekście to, że pod względem politycznym dzieje się w UE nie najlepiej, musi niepokoić.