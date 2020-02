Brytyjczycy powinni się wstydzić, a Boris Johnson to "niechlujny narcyz". Fala komentarzy ws. listu "wściekłej" Holland

W liście do Brytyjczyków Agnieszka Holland podkreśla, że wielu próbowało odwieść Brytyjczyków od decyzji o wystąpieniu z EU, jednak "kiedy naród brytyjski wybrał niechlujnego narcyza na premiera, którego jedyną ambicją było wskoczenie w niepewność, stało się jasne, że była to tylko iluzja".

"Drodzy brytyjscy przyjaciele, naprawdę myślicie, że ocalicie swoje zwyczaje, tradycję oraz dawno utraconą przeszłość, zamykając się w słoiku? Musicie wiedzieć, że to tylko złudzenie" – podkreślała Holland.

Zdaniem polskiej reżyserki wspólnocie europejskiej przyświecają takie wartości jak: wolność, równość, braterstwo, solidarność czy sprawiedliwość i tylko one mogą "uratować ludzkość przed wpadnięciem w otchłań zła". "Unia Europejska miała nas zaszczepić przeciwko pokusie powrotu do mrocznych czasów, które widzieliśmy w XX wieku. I przez wiele lat to działało. Nie jest wam wstyd, że jesteście pierwszymi, którzy odsuwają się od nadziei?" – komentowała w swoim liście.

Zaznaczyła, że nie może życzyć dobrze Brytyjczykom, ponieważ jest na nich wściekła. "Jestem pewna, że popełniacie błąd, za który wszyscy zapłacimy" – napisała.

Internet komentuje

Felieton Agnieszki Holland jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

"Ciekawe. To jeden z wielu przykładów (p.Rosati) że oni gardzą nie tylko Polakami, także „ciemną hołotą” innych krajów. Czyli poczuli się częścią ponadnarodowej „liberalistokracji”, „oświeconych” i z zasady stojących wyżej." – skomentował Rafał Ziemkiewicz.

"Brexit to bardzo ciekawy temat do dyskusji, ale tekst p. Holland jest na poziomie merytorycznym egzaltowanej trzynastolatki" – napisał Marek Łada.

"Lekcja dyplomacji i demokracji od Agnieszki Holland. Nazywa brytyjskiego premiera "niechlujnym narcyzem", a samych Brytyjczyków informuje, że powinni się wstydzić i że nie życzy im dobrze" – czytamy we wpisie Radosława Fogiela.