Kidawa-Błońska ostrzega prezydenta: Historia mu tego nie wybaczy. Spychalski: Po pierwsze proszę o nieco kultury

"Jeśli Andrzej Duda podpisze ustawę kagańcową, zrobi kolejny krok w stronę #Polexit.u. Będzie to działanie wbrew interesowi Polski. Historia mu tego nie wybaczy" – napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Szanowna pani Marszałek po pierwsze jeżeli mogę prosić o nieco kultury i odpowiednie tytułowanie Prezydenta RP to będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Po drugie Polexit jest tak samo prawdopodobny jak to, ze pierwsze F-35 pojawią się u nas za 15 lat;)" – odpowiedział jej rzecznik prezydenta.

Ze słów prezydenta wynika, że jeszcze nie zdecydował, czy podpisze ustawy sądowe. – Decyzja zapadnie w przewidzianym terminie 21 dni. Cały czas analizuję tę sytuację – stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z reporterem Polsat News.

Po tym, jak Sejm przyjął odrzuconą przez Senat nowelizację ustaw sądowych rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, przedstawiciele KO, Lewicy i PSL-Kukiz'15 zaczęli wnioskować o spotkanie z prezydentem. W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda zaprosił na dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego szefów wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich. W spotkaniu z Andrzejem Dudą uczestniczyli m. in. Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski, Jakub Kulesza, Krzysztof Bosak, Ryszard Terlecki, Stanisław Tyszka, Władysław Kosiniak-Kamysz.