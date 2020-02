Sasin: Macron wypowiedział rytualne zaklęcia, opozycja jest zawiedziona

– Cieszy mnie ewidentna zmiana tonu prezydenta Macrona podczas wizyty w Warszawie. Prezydent Macron zasłynął ze swoich ostrych wypowiedzi pod adresem Polski i to wcale nie w sprawie praworządności, ale przede wszystkim w sprawach gospodarczych. To dobry sygnał, że relacje polsko-francuskie wracają do normalnych torów – ocenił Sasin.

Prezydent Francji Emmanuel Macron od poniedziałku przebywa z dwudniową oficjalną wizytą w Polsce. – W rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem, w duchu pełnej otwartości, którą jesteśmy sobie winni jako partnerzy europejscy, zaniepokojenie związane z wprowadzanymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości – powiedział Macron podczas wspólnej konferencji z prezydentem Polski.

– To są takie rytualne zaklęcia – ocenił Sasin w rozmowie w RMF FM. – Prezydent Francji pozwalał już sobie na mocniejsze wypowiedzi pod adresem Polski, stąd zwracam uwagę na pewną zmianę tonu, bo rozumiem, że pan prezydent Macron czuł się zobowiązany, żeby te rytualne zaklęcia wypowiedzieć. Wypowiedział, mamy to za sobą – stwierdził.

– Myślę, że opozycja jest zawiedziona tonem wypowiedzi prezydenta Macrona. My nie jesteśmy zawiedzeni, to były na prawdę całkiem dobre rozmowy – zaznaczył wicepremier.