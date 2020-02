"Zwolennicy PiS to durnie albo wyrachowani łajdacy". Znana aktorka ostro o słowach Opani: Obrzydliwe

Marian Opania udzielił w ostatnim czasie wywiadu, w którym w mocnych słowach ocenił zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i zwolenników partii rządzącej. – Już w 2002 roku powiedziałem, że bracia Kaczyńscy po bolszewicku podzielili Polskę - na biednych i bogatych, wykształconych i niewykształconych. To jest stara metoda populistów – powiedział aktor. Odnosząc się do wyborów PiS stwierdził: "Uważam, tak jak za komuny, że jeżeli ktoś popiera ten typ władzy, to albo jest durniem, albo wyrachowanym łajdakiem, sprzedawczykiem. Innego wyjścia nie ma. Niektóre nasze autorytety robią dziś to samo, ale piętno pozostanie. I niektórzy niektórym będą to długo pamiętać".

Do wypowiedzi Opani odniosła się jego koleżanka po fachu, aktorka Katarzyna Łaniewska. – Wypowiedzi moich niektórych kolegów, znakomitych aktorów, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe – przyznała w rozmowie z wPolityce.pl. Jak dodała, nie sądzi, aby tego rodzaju słowa wynikały z gonitwy za pieniędzmi czy za tym, by siebie utrwalić, "bo nazwiska niektórych są już jakąś instytucją".

Łaniewska nie ma jednak wątpliwości co do oceny wypowiedzi Opani. – To, co powiedział jest ohydne, obrzydliwe. Mówił też o swoich kolegach, o mnie również. Przykro mi. Powinien się wstydzić. To jednak zostaje zapisane – podkreśliła.