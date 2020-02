Dyskusja w TVP. Dziennikarz do Korwin-Mikkego: Jest pan tego pewien?

"Przypominam, że nie jesteśmy już niepodległym państwem ponieważ PiS przyjął Traktat Lizboński, prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim. Jesteśmy tylko autonomiczną jednostką UE. Chcieliście być w Unii, to macie!" – napisał Korwin-Mikke na Twitterze.

Gdy podczas rozmowy w TVP dotyczącej zachowania opozycji w Parlamencie Europejskim Korwin-Mikke powtórzył te tezy, prowadzący program Adrian Klarenbach zaczął go dopytywać. – Czy jest pan pewny tego, co pan powiedział w tej chwili? Jest to dla mnie istotne – mówił dziennikarz.

– Jestem absolutnie pewny. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim, w związku z czym już nie jesteśmy niepodległym państwem i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Tam jest nasza władza – mówił polityk Konfederacji.

Poseł Konfederacji komentując zachowanie opozycji dodał następnie, że każdy ma prawo obalać rząd, byle nie używał przemocy. – Polska nie ma niepodległości – powtórzył poseł. – No samiście tego chcieli. Chcieliście być w Unii, to macie – podkreślił Korwin-Mikke.