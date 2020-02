Reaktywacja Trójkąta Weimarskiego. "Spotkanie 14 lipca"

Francuski prezydent przyleciał w poniedziałek z dwudniową wizytą do Polski. Najpierw rozmawiał z prezydentem Dudą, potem z premierem Morawieckim. Podczas obu tych spotkań Macron poruszył kwestię Trójkąta Weimarskiego.

– To bardzo ważny sygnał, dlatego że chyba nikt z państwa nie ma wątpliwości, że jeżeli ten format spotyka się w momencie, w którym dochodzi do tak istotnych zmian w UE i przesunięć, jakie następują w wyniku brexitu, to jest to dla nas politycznie bardzo istotny moment. Rzecz jasna, że cieszy mnie, że to spotkanie się odbędzie. Po drugie, zawsze warto rozmawiać z najwyższymi przedstawicielami władz Francji i Niemiec na temat przyszłości Europy i UE. To są dzisiaj najpotężniejsze w Europie państwa – mówił na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

"Budować silną Europę"

Ten temat był poruszany również podczas wczorajszej rozmowy Macrona z premierem Morawieckim.

– Polska, Francja, Niemcy to państwa, które podobnie myślą w wielu obszarach – powiedział premier. Według niego Polska i Francja są dla siebie strategicznym partnerami.

– Chcemy budować silną Europę we współpracy z NATO. Chcemy budować silne przemysły obronne, innowacyjne. Jestem wdzięczny za ten konstruktywny dialog – oświadczył Morawiecki.