Biedroń widzi spisek w "podatku cukrowym". "Posłuży wyprowadzeniu pieniędzy dla Rydzyka i bogatego Kościoła"

Polityk Wiosny odniósł się też do wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy dla "Wprost", w którym prezydent stwierdził, że "poważnie rozważałby" podpisanie ustawy o związkach partnerskich. "Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył" – stwierdził prezydent.

– Kto, jak nie on, biernie przyglądał się obrażaniu mniejszości i tworzeniu stref, do których pewne grupy nie mają wstępu. Prezydent jest od tego, by stawać po stronie obywateli. Tymczasem Duda chowa głowę w piasek, jest tchórzliwy – ocenił.