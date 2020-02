Grodzki atakuje rząd i prezydenta. "Dryf Polski w kierunku wschodnich, autorytarnych dyktatur przyspieszył"

Pod koniec stycznia Sejm przyjął nowelę ustaw sądowych. Wczoraj ustawa uzyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Uchwalona nowelizacja, m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Decyzja głowy państwa wywołała zdecydowany sprzeciw polityków opozycji oraz części środowiska sędziowskiego. Na podpis prezydenta w ostrych słowach zareagował marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

"Gdy mamy prezydenta, premiera, Sejm i Senat a de facto rządzi zwykły poseł to jest to zaprzeczenie demokracji.Gdy dołożyć do tego podpis prez. dewastujący sądy to oznacza, że dryf Polski w kierunku wschodnich, autorytarnych dyktatur przyspieszył.Trzeba zawrócić z tej drogi w maju" – napisał na Twitterze.