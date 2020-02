Szydło ostro o artykułach "SE": To już nie tylko hejt, to stalking

"Super Express" napisał we wtorek o luksusowym hotelu w Strasburgu, w którym zatrzymuje się Beata Szydło. Była premier szybko odpowiedziała gazecie na Twitterze, oświadczając, że gazeta podąża za tanią sensacją, a tekst nazwała "głupim". "Sensacja @se_pl! Szydło zatrzymała się w hotelu, w którym mieszka wielu europosłów, również z Polski. Telewizor, śniadanie w cenie, szok! Czy nikt z inspiratorów tego tematu nie zatrzymywał się w podróży, w hotelu? Kto i po co wymyśla takie głupie teksty?" – napisała.

Tabloid nie porzucił jednak tego wątku i na jego stronach pojawił się kolejny artykuł dotyczący noclegów byłej premier.

"Przyzwyczaiłam się do hejtu wobec mnie. Ale to, co od pewnego czasu wyczynia @se_pl to coś jeszcze gorszego. To jest stalking" – ostro zareagowała Szydło.

To nie pierwszy raz, jak Beata Szydło reaguje na publikacje "Super Expressu". Była premier mocno krytykowała i nazwywała "manipulacją" również teksty przywołujące jej nazwisko, a dotyczące wypadku funkcjonariusza SOP, który nie był jej kierowcą, a także zarzucała podawanie nieprawdziwych informacji w artykułach dotyczących jej rodziny i planów politycznych.