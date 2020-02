"Więcej wiary w Polaków". Prezydent odpowiada na ataki opozycji

– Który to już raz słyszymy takie opowieści? Może tak więcej wiary w Polaków, bo to przede wszystkim Polacy decydują w takich sprawach. Od siebie mogę powiedzieć tylko tyle: proszę nie słuchać, to są nieprawdziwe opowieści – mówił prezydent.

Pytany o zmiany w sądownictwie prezydent odparł, że ma nadzieję, iż po podpisaniu ustawy sytuacja "wróci do normalności".

– Działam legalnymi środkami, złożyłem odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, robię to, co zgodnie z prawem może zrobić prezydent RP – stwierdził prezydent.

– Mamy prawo sami tworzyć i reformować ustrój naszych sądów. To jest nasze prawo jako państwa członkowskiego UE – mówił Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że liczy na uspokojenie całej sytuacji. Ponadto podkreślił, że oczekuje od sędziów, że będą zachowywać się odpowiedzialnie i nie będą łamać prawa.