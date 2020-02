Rzepliński: Władza zaplątała się we własny ogon

– Niszczenie niezależności sądownictwa spowodowało, że Polska przestała się faktycznie liczyć w koncercie narodów europejskich, i nikt w Europie tak naprawdę nie cieszy się z tego, co świadczy o tym, jak ważnym państwem Polska była i jak ważne było sądownictwo partnerskie dla wszystkich sądów w Europie – i nagle tego nie ma - zaznaczał był prezes TK.

Pytany, co ustawa oznacza dla przeciętnego obywatela stwierdził, że "dokonujemy marszu defiladowego w terenie bagiennym". – Procedura powinna zapewniać dla każdego procesu sędziego, co do którego żadna ze stron nie może postawić zarzutu, że może być stronniczy – tłumaczył.

Podpis prezydenta

4 lutego rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował na antenie Polskiego Radia 24, że Andrzej Duda podpisał nowelę ustaw sądowych.

Pod koniec stycznia Sejm przyjął nowelę ustaw sądowych. To kolejny krok ku poszerzeniu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Ustawa zmienia procedurę wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi jednak przede wszystkim o niepodważanie statusu sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Uchwalona nowelizacja, m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.