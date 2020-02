Wójcik: Ile dzieci trzeba zabić, żeby dostać dożywocie?

Sąd uznał, że kara 25 lat więzienia to zbyt surowy wyrok dla pedofila, który zgwałcił i pobił na śmierć 3-letnie dziecko. - Słowa sędziego oznaczają, że polski wymiar sprawiedliwości bardzo choruje, bo w życiu by mi do głowy nie przyszło, żeby tak uzasadniać wyrok - komentował w Polsat News Michał Wójcik.

– To ja się pytam, co trzeba zrobić, żeby osoba mogła dostać dożywotnie pozbawienie wolności? Ile dzieci trzeba zabić? – dopytywał wiceminister sprawiedliwości. Wójcik odniósł się również do słów Zbigniewa Ziobry, który na antenie Jedynki Polskiego Radia zapowiedział kasację od wyroku sądu. – Bardzo się ciesze, że ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym jest Zbigniew Ziobro i że natychmiast zareagował na to. Wiem, jak ta sprawa się rozwijała, bo rozmawialiśmy wczoraj wieczorem – przyznał. – Te dokumenty są już w Prokuraturze Krajowej, one są od rana analizowane wiemy na pewno, że będzie kasacja – dodał. Do tragedii doszło w październiku 2017 roku. 3-letniego chłopca na pogotowie przywiozła matka, dziecko miał silny uraz głowy i liczne obrażenia na całym ciele. Lekarzom nie udało się go uratować i dziecko zmarło. Matka chłopca została zwolniona po przesłuchaniu, policja podała, że nie było podstaw, aby przedstawić jej zarzuty. Zatrzymany został jej partner – 25-letni wówczas Seve V. Mężczyzna miał wielokrotnie znęcać się nad dzieckiem, a w końcu zgwałcić je i zabić. Steve V. nie przyznał się do winy, twierdził, że dziecko uderzyło się w głowę o kaloryfer. W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, choć prokuratura domagała się dożywocia. Po apelacji, dzisiaj wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi, który zgodnie z wnioskiem obrony złagodził karę z 25 do 15 lat więzienia. Uzasadniając orzeczenie, sędzia Krzysztof Eichstaedt stwierdził, że wyrok 25 lat więzienia jest zbyt surowy.