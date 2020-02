Warszawa: Samochód wjechał w dzieci na przejściu dla pieszych

Jak dowiedziało się RMF FM, dziewczynce nie stało się nic poważnego, ratownicy medyczni opatrzyli ją na miejscu. Chłopiec trafił jednak do do szpitala z obrażeniami głowy. Jak wynika z relacji świadków, był przytomny, kiedy zabierała go karetka.

Do zdarzenia doszło na ulicy Bora Komorowskiego w Warszawie 12-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Kobieta, która prowadziła samochód była trzeźwa. Teraz okoliczności wypadku zbada policja.