"Senatorowie PO nie radzili sobie z obradami, głosowaniami i z przygotowaniem"

Polityk PiS w ostrych słowach ocenił pracę senatorów z Platformy. – Nie radzili sobie z obradami, głosowaniami i z przygotowaniem – podkreślał Karczewski w trakcie konferencji prasowej.

Senator Włodzimierz Bernacki stwierdził natomiast, że marszałek Grodzki „gubi się w prowadzeniu obrad”. – Widać brak znajomości regulaminu, poprawki totalnej opozycji wykraczają poza zakres procedowanych projektów – dodał polityk.

Ubiegłej nocy posiedzenia Senatu IX kadencji zakończyło się późnym wieczorem.

W trakcie obrad Senat przyjął ustawę o trzynastych emeryturach, ale wprowadził do niej swoje poprawki, wykreślając m.in. zapis, że pieniądze mają być wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Efekt? Uchwalone przepisy nie wskazują źródeł finansowania, przez co "trzynastki" mogą nie trafić do emerytów – podaje Polskie Radio.

W wieczornym głosowaniu Senat odrzucił natomiast ustawę dotyczącą rekompensaty dla mediów publicznych w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r.