Trzaskowski wbija szpilę Hołowni. Poszło o Smoleńsk

Szymon Hołownia jest jednym z głównych rywali Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. Publicysta kandydujący na prezydenta zaliczył ostatnio bolesną wpadkę - do sieci trafił jego skandaliczny spot wyborczy, w którym pojawia się nawiązanie do katastrofy smoleńskiej. Wielu polityków i komentatorów odebrało to jako kpinę z tragedii.

Podczas Rady Krajowej PO w Warszawie głos zabrał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wytknął byłemu prezenterowi TVN wpadkę ze spotem. – Warto obejrzeć i zrozumieć własny spot, zanim się go puści do mediów – stwierdził Trzaskowski mówiąc o tym, jak ważne w polityce są "doświadczenie i dojrzałość".