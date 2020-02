Rzymkowski: Nie widzę możliwości zmiany prawa pod dyktando lobby środowiska sędziowskiego

Rzymkowski podkreślił, że Unia Europejska i żaden z jej organów nie mają kompetencji do spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości w państwach członkowskich. –Tego nie ma w traktatach. W traktatach jest za to analogiczny przepis do naszej konstytucji mówiący o tym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Komisja i TSUE nie mogą sobie interpretować kolejnych kompetencji, bo to jest sprzeczne z prawem, ale zauważam od dłuższego czasu, że jest taka logika organów unijnych, by ten zakres kompetencji rozszerzać kosztem państw i temu się trzeba przeciwstawiać – mówił.

Poseł PiS zaznaczył też, że Izba Dyscyplinarna jest integralną częścią polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz jest bardzo autonomiczna, co zauważył TSUE w listopadzie. – Ma daleko posuniętą autonomię, a sędziowie mają jeszcze większe granice swojej niezależności. Nie widzę możliwości, by TSUE podważył działanie Izby Dyscyplinarnej. To by znaczyło, że organ unijny chciałby, by 10 tys, sędziów było całkowicie bezkarnych – dodał.