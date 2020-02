Ważny apel prezydenta. "To jest po prostu nie fair"

Podczas rozmowy z TVP Info prezydent został zapytany, jaka jego zdaniem będzie zbliżająca się kampania wyborcza. Andrzej Duda zaapelował o uszanowanie pewnych elementarnych zasad kultury.

– Bardzo o to proszę, aby nie atakować rodzin kandydatów i kandydatek, bo to jest po prostu nie fair – podkreślił prezydent. – Polityka zawsze budzi pewne emocje, w polityce są także emocje samych kandydatów. To jest duże przeżycie, odpowiedzialność i też odwaga. Ale chodzi o to, aby zachowane były pewne standardy – mówił urzędujący prezydent.

– Jeśli o coś mogę apelować, to o to, aby standardy były zachowane, aby to była kampania uczciwa – na argumenty, na działanie, na prezentowanie swoich programów i propozycji – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent podczas rozmowy wspomniał, że w przeszłości również jego najbliższa rodzina padała ofiarą ataków. – Niestety, mam nadzieję, że wszyscy wyciągnęli z tego wnioski, bo to nie było miłe dla mnie, ani dla mojej rodziny, ani dla nikogo, kto nas zna, chociażby moją córkę. To bardzo zabolało wtedy moją żonę, mam nadzieję, że takie sytuacje się nie powtórzą – mówił prezydent w rozmowie z TVP Info

Polexit?

W dalszej części rozmowy prezydent został zapytany o ewentualne szanse na wyjście Polski z Unii Europejskiej. – Ja osobiście absolutnie nie chcę polexitu. Chciałbym, aby Polska była w Unii Europejskiej i abyśmy czerpali z tego te korzyści, które były do tej pory – odpowiedział Andrzej Duda.

– My dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, możemy jeździć gdzie chcemy, możemy podróżować z dowodem osobistym w kieszeni po krajach wspólnoty Schengen i to jest piękne, dlatego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej –dodał.