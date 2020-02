Wiadomo, kiedy prezydent zainauguruje kampanię

– Oficjalna inauguracja kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w najbliższą sobotę 15 lutego podczas konwencji w warszawskiej hali Expo – powiedział w rozmowie z portalem Onet szef Komitetu Wykonawczego PiS poseł Krzysztof Sobolewski.

Konwencja ma mieć charakter "amerykański". Rozpocznie się o godz. 12. Wcześniej, o godz. 11, odbędzie się posiedzenie Rady Politycznej PiS. Wtedy to rada ma wskazać Andrzeja Dudę jako oficjalnego kandydata partii rządzącej na prezydenta.

W piątek ruszyła zbiórka podpisów poparcia pod kandydaturą urzędującego prezydenta. – Naszym celem jest zebranie większej liczby podpisów niż pięć lat temu. Wówczas do PKW trafiło ich ponad 1,5 mln – zadeklarował Sobolewski.

W celu zgłoszenia kandydata na prezydenta konieczne jest utworzenie komitetu wyborczego. Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 10 maja. Druga, jeśli będzie konieczna, 24 maja.