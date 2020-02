Prawnicza wpadka Giertycha. "Myślał Pan całą dobę?"

We wtorek Roman Giertych stawił się przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego (ID SN). Sędziowie ukarali mecenasa grzywną w wysokości 3 tys. zł. Giertych poinformował, że nie zapłaci kary, ponieważ ID nie jest jego zdaniem sądem.. Jak dodał, jest "psychicznie przygotowany na areszt". – Spodziewam się, że za około miesiąc zapadnie orzeczenie, po którym będę musiał siedem dni odsiedzieć – uważa Giertych.

Do słów mecenasa odniósł się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, wytykając Giertychowi błędy w rozumowaniu procedur. "Pan Mecenas nie trafi do aresztu, ponieważ w razie gdyby nie uiścił należnej grzywny, to zostanie ona wyegzekwowana w drodze egzekucji. Dopiero jej bezskuteczność (a to raczej mało prawdopodobne) może doprowadzić do zamiany kary na areszt. Oby lepiej doradzał klientom..." – napisał Kaleta.

Na tym jednak nie skończyła się wymiana zdań. Dzień później Giertych powrócił do sprawy i napisał na Twitterze, że żaden komornik niczego z niego nie ściągnie, gdyż "jest coś takiego jak skarga na czynności komornicze do sądu". Były wicepremier stwierdził, że należy albo porzucić plany wykonania "nielegalnej decyzji nielegalnego sądu" albo wysłać po niego policję.

"Myślał Pan całą dobę nad wybrnięciem ze swojej wczorajszej prawniczej wpadki? Dzięki zmianom w prowadzeniu egzekucji w jej trakcie otrzyma Pan zrozumiały formularz z pouczeniami, ażeby w razie kwestionowania prawidłowości prowadzonych czynności mógł Pan złożyć skargę" – stwierdził Kaleta.

Mecenas nie dawał jednak za wygraną. Giertych tłumaczył, że nie obserwuje profilu Klety i dlatego zobaczył wpis wicepremiera po kilkunastu godzinach. "Obiecuję, że jak Pan będzie coś mądrego pisał to czasem zajrzę na Pańskie konto" – napisał były wicepremier.

"Co do zaglądania na konto, to po wczorajszej karze porządkowej ID SN powinien Pan raczej niedługo śledzić inne konto. Swoje w banku" – ripostował Kaleta.