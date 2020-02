Dramat na basenie. 12-latka w stanie krytycznym

Wczoraj wieczorem na basanie w Łomnicy doszło do dramatycznej sytuacji. 12-letnia dziewczynka straciła przytomność i zaczęła tonąć. Jak informuje w rozmowie z RMF FM z Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji, nieprzytomne dziecko zostało wyciągnięte z wody przez ratownika i świadków zdarzenia. – Do czasu przyjazdu karetki dziewczynka była reanimowana. W stanie krytycznym trafiła do wrocławskiego szpitala – poinformowała.

Dziewczynka przebywała na basenie pod opieką mamy, z którą przyjechała na ferie z powiatu otwockiego.

Okoliczności zdarzenia prowadzi policja. Śledztwo prowadzone jest w sprawie narażenia zdrowia i życia.