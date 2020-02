Rzecznik prezydenta skrytykował szefa KPRM. "Musi się wiele nauczyć"

Konferencja rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy dotyczyła organizacji uroczystości związanych z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej. Błażej Spychalski poinformował, iż Andrzejowi Dudzie zależy na tym, aby odbyły się one godnie. Przekazał również informację, że wkrótce odbędzie się związane z obchodami spotkanie szefów dyplomacji Polski i Rosji.

Podczas briefingu dziennikarka zapytała Spychalskiego o słowa szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który miał zasugerować, że prezydent może towarzyszyć premierowi podczas wizyty w Smoleńsku i Katyniu.

– Pani redaktor, jak państwo widzicie, pan minister Dworczyk jeszcze wiele się musi nauczyć – odparł. – Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim. Jest to jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy budynek w naszym kraju. Jest to siedziba prezydenta RP. Odpowiedzialność za słowa w tym miejscu są inne niż u pana ministra – wyjaśnił, dopytywany przez dzienniakrzy, co miał na myśli.