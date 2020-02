"Wasza hipokryzja nie zna granic". PiS odpowiada na spot PO

"Partia hejtu obraca kota ogonem" - tak o PiS mówi najnowszy spot PO, pokazując przerobione logo partii rządzącej, w którym zamiast orła pojawia się kot. PO Wytyka PiS-owi "przyzwolenie na hejt i przemoc", cytuje słowa Jarosława Kaczyńskiego: "cała Polska z was się śmieje..." i przypomina, jak mówiono o Bronisławie Komorowskim w czasie, kiedy on prowadził swoją kampanię, nazywając go ofiarą "linczu". O wyzwiskach skierowanych pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku narrator mówi: "Spotkał ludzi nieprzychylnie nastawionych do jego prezydentury i łamania Konstytucji".

Politycy partii rządzącej nie pozostają dłużni opozycji. Na profilu opolskich struktur PiS pojawił się spot, który ma być odpowiedzią na materiał PO. W wideo widać nie tylko słynne wypowiedzi Radosława Sikorskiego o "dożynaniu watahy" czy Grzegorza Schetyny o "pisowskiej szarańczy", ale także skandaliczne stwierdzenia Janusza Palikota i groźby śmierci kierowane do Jarosława Kaczyńskiego.