„Iustitia” publikuje listę sędziów wybranych przez nową KRS

Wystosowano również apel do sędziów, aby szli w ślady sędziego Pawła Juszczyszyna:

"Zwracamy się do wszystkich sędziów, aby pozostając wierni złożonemu ślubowaniu, nie ustawali w działaniach zmierzających do wyjaśnienia ważności powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa czy możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze, tak jak czynił to sędzia Paweł Juszczyszyn. Obowiązek taki wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. i uchwały trzech połączonych izb SN z 23 stycznia 2020 r. Nawet jeżeli teraz będą wiązały się z tym nasilone represje, to nie możemy zaprzepaścić nadrzędnej wartości, jaką jest służba dla społeczeństwa na straży Konstytucji i Traktatów Europejskich. SSP Iustitia w sposób aktywny będzie pomagało w realizacji powyższych celów, a jednocześnie dołoży wszelkich starań by mi nimalizować negatywne skutki represji. Odbieranie głosu i swobody orzekania sędziom to odbieranie głosu i swobody życia obywatelom" – czytamy w komunikacie stowarzyszenia.