Jaki uderza w Gowina. "W drodze wyjątku"

Jarosław Gowin był wczoraj gościem Jacka Prusinowskiego na antenie Radia Plus. Dziennikarz zapytał wicepremiera o to, co obywatele zyskali na zmianach wprowadzanych przez Zjednoczoną Prawice w wymiarze sprawiedliwości. Szczerość jego wypowiedzi zaskakuje.

– Tu mam świadomość, że te zmiany, mimo że głębokie i obejmujące wiele obszarów, nie przełożyły się na podniesienie jakości funkcjonowania sądów – przyznał wicepremier. Jak podkreślił, nie można jednak powiedzieć, że obywatele nie zyskali na reformie absolutnie nic. – Na pewno w środowisku sędziowskim jest dużo głębsza wrażliwość na to jak są postrzegani przez obywateli i na to, że są do tego, żeby obywatelom służyć, a nie są tą, że zacytuję, nadzwyczajną kastą – wskazał Gowin. Gość Jacka Prusinowskiego dodał, iż - z drugiej strony - ma świadomość, że "nie udało się do tej pory osiągnąć głównego celu reform czyli skrócenia czasu orzekania, dlatego przed nami szereg działań, które musimy podjąć w tej kadencji".

O wypowiedź tę został zapytany w rozmowie z "Polską The Times" były wiceminister sprawiedliwości, obecnie europoseł PiS Patryk Jaki. Polityk podkreślił, że "w ramach lojalności koalicyjnej i kierując się większym dobrem, jakim jest realizacja programu dobrej zmiany, starają się nie zaczepiać Porozumienia", ale w drodze wyjątku odpowie.

– Po pierwsze, porównanie jak Gowin był w MS z sytuacją teraz. Przypominam, że wprowadzał m.in. system kontradyktoryjny, który spowodował zapaść i spowolnienie w sprawach karnych. Nam udało się to naprawić – powiedział Jaki. – Po drugie, też próbował malutkiej w porównaniu do naszej reformy małych sądów. I jak się skończyło? Roczną awanturą na cały kraj, protestami i ostatecznie proces zakończył się zupełną porażką – dodał.