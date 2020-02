Hołownia uderza w Andrzeja Dudę. "Kto znów da się nabrać?"

W sobotę w Warszawie odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości inaugurująca kampanię Andrzeja Dudy. Oprócz prezydenta głos zabierą premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński.

Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta, opublikował przed konwencją wpis na Twitterze, w którym wytyka Andrzejowi Dudzie jego niespełnione obietnice.

"PAD - prezydent dialogu - czyli wspomnień czar. Dziś na kolejnej konwencji PiS «bezpartyjny» prezydent zapewne znów, jak 5 lat temu, roztoczy czar obietnic. Kto znów da się nabrać prawnikowi, który nie przestrzega swoich własnych umów?" – napisał Hołownia.

Kandydat na prezydenta dołączył do swojego wpisu umowę programową podpisaną przez Andrzeja Dudę, zobowiązującą go do wypełnienia 10 punktów. Według Hołowni prezydent nie wypełnił żadnego z nich.

Szymon Hołownia mówi o sobie, że jest kandydatem obywatelskim. Według najnowszego sondażu prezydenckiego dla DoRzeczy.pl Hołownia może liczyć prawie na 6 proc. poparcia i plasuje się na piątym miejscu w całym zestawieniu. Prowadzi Andrzej Duda.