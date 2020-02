Premier o ojcu: Do ostatnich swoich dni chciał walczyć o lepszą Polskę

Świerzyński: Nie wrócę do PSL-u, ta partia jest jak chorągiewka

- Nie, dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi, absolutnie, tak więc to nie ma takiej możliwości. (...) PSL się całkowicie zmienił, to nie jest ta partia, do której ja wstępowałem dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć lat temu. Przyjęto...