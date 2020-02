Kosiniak-Kamysz w II turze? Jest ktoś, kto nie ma wątpliwości

– Prezydent powinien pochodzić spoza duopolu. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie prezydentem, który będzie dobre projekty popierał, ale złe blokował – mówiła Sobkowiak. Jak zaznaczała obecne około 10 proc. poparcie dla lidera PSL wzrasta i może skutkować na koniec świetnym wynikiem. – Jestem przekonana, że to on wejdzie do II tury – zapewniła.

Sobkowiak zaznaczyła również, że chciałaby, żeby między kandydatami dochodziło do debat, przypominając kandydatom największych partii, że Bronisław Komorowski też był pewny świetnego wyniku i nie chciał uczestniczyć w rozmowach z pozostałymi kandydatami.

Sondaż dla DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, wygrałby je ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda – wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. Nie obyłoby się jednak bez drugiej tury, w której urzędujący prezydent zmierzyłby się z kandydatką Platformy Obywatelskiej Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Z badania wynika, iż Andrzej Duda uzyskałby 45,3 proc. głosów. To spadek w porównaniu do poprzedniego badania o 1,8 pkt. proc. Na drugim miejscu z wynikiem 26,4 proc. uplasowała się Małgorzata Kidawa-Błońska. To wzrost o 2,3 pkt. proc.

10,1 proc. respondentów zadeklarowało oddanie swojego głosu na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kandydat PSL poprawił swój wynik o 0,8 pkt. proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Robert Biedroń - 7,4 proc. (-1,5), Szymon Hołownia - 5,9 proc. (+0,3 proc.) oraz Krzysztof Bosak - 4,7 proc. (+0,1). Chęć poparcia innego kandydata wyraziło 0,2 proc. pytanych.