Senator PiS: Zwycięstwo Andrzeja Dudy jest niezbędne, byśmy kontynuowali nasze projekty

Senator PiS podkreślił, że konwencja zrobiła na nim dobre wrażenie i było widać wielką mobilizację sympatyków partii rządzącej. – W polityce jest coś takiego, że od czasu do czasu potrzebujemy świeżej energii, nowego otwarcia. Ta konwencja taka była. Mamy to szczęście, że nasz kandydat jest niesłychanie zmobilizowany. Andrzej Duda przez pięć lat jest ciągle w drodze, a teraz będzie to zintensyfikowane – mówił.

Pęk został też zapytany o wizję Andrzeja Dudy na drugą kadencję. – Kampania wyborcza ma swoją dynamikę, więc gdybyśmy odsłonili wszystkie karty na początku, nie byłoby to racjonalne. Na propozycje programowe jeszcze przyjdzie czas. Mamy ten komfort, że naszym kandydatem jest urzędujący prezydent, który razem z PiS realizuje wizję rozwoju Polski. Bez niego te zmiany by się nie mogły realizować. Wizja jest znana, a to będzie przede wszystkim kontynuacja drogi PiS. Nie musimy odsłaniać wszystkich kart. Polacy dobrze poznali Andrzeja Dudę. Teraz chodzi o to, by pokazać, co działo się w Polsce przez te 5 lat, a Polacy mu zaufali – zaznaczył.

– Największe zagrożenia widzę w tym, że ta kampania będzie oparta na kłamstwie, manipulacji i hejterskich emocjach. W Pucku mieliśmy przykład, jak to może wyglądać. Musimy bronić prezydenta, bo to nie tylko nasz kandydat, ale i majestat RP. Na dłuższą metę to nie przyniesie jednak efektów, bo jest coś takiego jak przegrzanie. Boję się też, że w warstwie emocjonalnej będzie budowana przez opozycję alternatywna wizja Polski, która nie ma niczego wspólnego z rzeczywistością. Najważniejsze dla nas to pokazać wiarygodność. Musimy tłumaczyć krok po kroku, co udało nam się zrobić. Mam nadzieję, że ludzie dadzą się przekonać do tego, że to my jesteśmy wiarygodni – ocenił Pęk.