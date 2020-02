Juszczyszyn vs. szefowa Kancelarii Sejmu. Sprawę przydzielono innej sędzi

"Informuję, że sprawa o sygn. akt IX Ca 1302/19, z uwagi na uchwałę Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 10 lutego 2020 r. o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania spraw przydzielonych mu do orzekania w okresie delegowania w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie, została przydzielona nowemu sędziemu referentowi – Sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszce Żegarskiej" – podano w komunikacie na stronie internetowej sądu, pod którym podpisał się Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Jak przekazano, rozprawa apelacyjna wyznaczona została na dzień 22 maja. "Nadmienię, że to najbliższy możliwy do wyznaczenia termin rozprawy, który wynika ze znacznego obciążenia sędzi Agnieszki Żegarskiej innymi sprawami do rozpoznania. Jednocześnie informuję, że wszelkie dalsze decyzje procesowe w tej sprawie będą podejmowane przez nowego sędziego referenta na bieżąco na posiedzeniu lub rozprawie" – poinformowano.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia sędzia Paweł Juszczyszyn ukarał szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską za nieujawnienie list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. 24 stycznia w SO w Olsztynie odbyła się rozprawa, na której Kaczmarska się nie stawiła. Mimo przedstawionego usprawiedliwienia, Juszczyszyn wymierzył szefowej Kancelarii Sejmu dwiema grzywnami w kwocie 3000 złotych.