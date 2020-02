Child Alert odwołany. Służby znalazły 10-latka

Od wczoraj policja poszukiwała 10-letniego Ibrahima. Chłopca miał uprowadzić jego ojciec – mieszkaniec Belgii marokańskiego pochodzenia. Wczoraj wieczorem portal polsatnews.pl podał, że z informacji prokuratury w Antwerpii wynika jednak, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał bowiem wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce.

Dzisiaj w sprawę zainterweniował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. We wtorek rano wysłałem pismo do ministra sprawiedliwości Belgii z prośbą o pomoc dotyczącą ustalenia stanu prawnego 10-letniego Ibrahima – poinformował polityk Polską Agencję Prasową.



Wieczorem belgijskie służby potwierdziły oficjalnie, że życiu i zdrowiu Ibrahima na chwilę obecną nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko pozostaje w Belgii pod opieką ojca. Kolejne czynności dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem pozostają w kompetencji sądów – podaje za belgijskimi służbami polska policja.

Child Alert został odwołany, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w poszukiwania za zaangażowanie i liczne przekazywane informacje – czytamy dalej.