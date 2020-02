"Rz" pisze o kłopotach w armii. "Liczba żołnierzy spada"

Obecnie trwa kampania "Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej". Armia poszukuje ochotników zarówno do zwykłych jednostek wojskowych, jak również do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

MON zakładał, że w tym roku armia zawodowa będzie liczyć 111,5 tys. etatów (plus 29 tys. w Wojskach Obrony Terytorialnej). Jednak na początku lutego liczba żołnierzy wynosiła 106,3 tys.

Jednakże, jak informuje "Rz", pod koniec zeszłego roku Wojsko liczyło 107,7 tys. zawodowych żołnierzy, z czego niemal 2000 opuściło szeregi do końca stycznia. Część wojskowych co roku przechodzi na emeryturę, jednak w tym roku ten procent jest większy. "Z danych MON wynika, że rok temu w styczniu odeszło 1 270 żołnierzy, w 2018 r. – 1 112, w 2017 r. – 1101, w 2016 r. – 1453, zaś w 2015 r. było to 853 żołnierzy" – donosi gazeta.