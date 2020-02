Polsko-węgierska współpraca na rzecz ochrony wartości

Instytut reprezentowali: Prezes Jerzy Kwaśniewski, Wiceprezes dr Tymoteusz Zych i Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska. Poprzez wspólną działalność interwencyjną, analityczną i doradczą obie organizacje mają zamiar przywrócić zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym właściwe rozumienie praw człowieka. Dziś, gdy traktowane są one instrumentalnie, a radykalni ideolodzy próbują przypisywać im znaczenie stojące w całkowitej sprzeczności z ich prawdziwym brzmieniem, stworzenie szerokiej koalicji broniącej podstawowych wartości jest szczególnie ważne. Będzie to również istotne ze względu na konieczność przeciwstawienia się coraz silniejszym tendencjom Unii Europejskiej i ONZ zmierzającym do zmniejszenia wpływu państw na ich funkcjonowanie, które szczególnie uderzają w państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

W trakcie wizyty w Budapeszcie przedstawiciele Ordo Iuris mieli również możliwość spotkania się z reprezentantami węgierskiego rządu. Podczas licznych spotkań dzielili się doświadczeniami i proponowanymi kierunkami działań w wielu obszarach. Rozmowy dotyczyły m.in. polityki rodzinnej, ochrony wolności religijnej, walki z prześladowaniami chrześcijan, a także ochrony prawa do życia oraz praw rodziców i rodziny na forum międzynarodowym.

„Rozmawialiśmy o konieczności przeciwstawienia się coraz częstszym próbom naruszania suwerenności poszczególnych państw członkowskich przez urzędników Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy. Wszystkie rozmowy prowadziły do jednego wniosku - tylko zdecydowane działania będą w stanie zatrzymać coraz bardziej radykalne postulaty ideologicznych aktywistów" – podkreśliła Karolina Pawłowska.